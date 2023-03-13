Генштаб ВСУ подтвердил продвижение войск ВС РФ к Славянску

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Генштаб ВСУ опубликовал утреннюю сводку новостей 13 марта. В ней он впервые упомянул населённый пункт Миньковка, расположенный на расстоянии около 20 километров от Славянска. Село находится между Артёмовском и Краматорском.

Заявление ГШ ВСУ говорит о том, что военные киевской армии утратили контроль над населённым пунктом Орехово-Васильевка. Её освобождение показывает, что в наступлении армии России делается акцент не только на полное взятие под контроль Артёмовска, но и на продвижение в сторону Славянско-Краматорской агломерации с одновременным заходом с севера на Часов Яр.