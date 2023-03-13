РВ: опубликованы апокалиптические кадры из Артёмовска

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. В Артёмовске (Бахмуте) идут ожесточённые сражения.

Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщили, что боевики ВС Украины прячут технику НАТО у жилых домов и ведут огонь из квартир. Опубликованы соответствующие кадры, показывающие мрачную атмосферу в Артёмовске.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ применили против бойцов ВС РФ болгарские гранатомёты Bullspike болгарского производства. Отправка киевской армии данных оружий не афишировалась.