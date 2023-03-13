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Расстрелянный после фразы "Слава Украине" снайпер ВСУ оказался гражданином Молдавии

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Силовые структуры

Расстрелянный после фразы "Слава Украине" боевик ВСУ Александр Мациевский был гражданином Молдавии. Это следует из сообщения министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики.

После окончательного подтверждения личности расстрелянного снайпера ВСУ, президент Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.

Выяснилось также, что Мациевский проживал до 28 лет в Молдавии, а с 2008 года жил в Нежине Черниговской области. Теперь его именем хотят назвать улицу в Чернигове, сообщил мэр города.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором боевики ВСУ, предположительно, расстреляли дезертира, после слов "Слава Украине".

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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