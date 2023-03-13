Расстрелянный после фразы "Слава Украине" боевик ВСУ Александр Мациевский был гражданином Молдавии. Это следует из сообщения министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики.
После окончательного подтверждения личности расстрелянного снайпера ВСУ, президент Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.
Выяснилось также, что Мациевский проживал до 28 лет в Молдавии, а с 2008 года жил в Нежине Черниговской области. Теперь его именем хотят назвать улицу в Чернигове, сообщил мэр города.
Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором боевики ВСУ, предположительно, расстреляли дезертира, после слов "Слава Украине".
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