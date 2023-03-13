ВСУ концентрируются вблизи Артёмовска, чтобы попытаться разблокировать данный стратегически важный город. Об этом заявил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
"В общей сложности у нас ситуация на передовой складывается в последние дни очень хорошо. Хотя мы видим концентрацию сил противника, которые пытаются каким-то образом разблокировать Артёмовск", — сообщил он в эфире Первого канала.
ВС РФ перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные трассы, ведущие к городу. У Киева возникают проблемы с подвозом вооружений и военнослужащих из-за распутицы.
Алаудинов отметил, что враг несёт крупные потери ежедневно.
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