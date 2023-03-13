Алаудинов заявил, что войска ВСУ концентрируют силы в районе Артёмовска для его разблокирования

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ концентрируются вблизи Артёмовска, чтобы попытаться разблокировать данный стратегически важный город. Об этом заявил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

"В общей сложности у нас ситуация на передовой складывается в последние дни очень хорошо. Хотя мы видим концентрацию сил противника, которые пытаются каким-то образом разблокировать Артёмовск", — сообщил он в эфире Первого канала.

ВС РФ перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные трассы, ведущие к городу. У Киева возникают проблемы с подвозом вооружений и военнослужащих из-за распутицы.

Алаудинов отметил, что враг несёт крупные потери ежедневно.