Жительница Белгородской области получила тяжёлое ранение после обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в понедельник, 13 марта, ВСУ снова обстреляли регион, в результате чего тяжёлое ранение получила местная жительница.

По словам главы региона, жительница Белгородского района переведена в реанимацию после операции.

"При поступлении в больницу у пострадавшей обнаружили открытую черепно-мозговую травму. На данный момент проведена операция, и пациентка находится в реанимационном отделении", — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он отметил, что сейчас врачи борются за жизнь белгородки.

Ранее Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны сбила над Белгородом четыре украинские ракеты.

Руководитель Белгородского района Владимир Перцев рассказал, что в результате утренней атаки со стороны армии Украины были повреждены три частных дома и четыре автомобиля в посёлке Разумное, который находится под Белгородом. Также он проинформировал, что тяжёлое ранение получила 37-летняя женщина.