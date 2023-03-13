Эксперт по безопасности: схема обмана по телефону с финансированием ВСУ не новая

1:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сбербанке сообщили о росте в последнее время мошеннических звонков, в которых злоумышленники используют в отношении жертвы схему обмана с выдуманными госизменой и финансированием вооружённых сил Украины (ВСУ). Что делать, чтобы не попасться на уловку мошенников, как с ними бороться, рассказал Pravda.Ru специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

Эксперт отметил, что трюк с переводом средств на Украину уже не новый.

"Просто взяли обычную схему, когда звонит злоумышленник и говорит о том, что вы подавали заявку на кредит и так далее, сообщает, что есть неподтвержденная транзакция, которую либо необходимо подтвердить, либо опровергнуть. И потом говорят, что перевод денежных средств должен осуществиться на счёт Украины, на благотворительность, на помощь ВСУ", — объяснил собеседник издания.

Он напомнил, что банки обычно никогда не звонят сами, хотя всё же изредка могут это делать. Заподозрить неладное можно и в том случае, если звонят с какого-нибудь московского номера (+7499), либо сотового телефона, добавил специалист.

"И существует такой миф, который придумали года полтора назад. Мошеннику нельзя говорить "да" или "нет", потому что биометрические данные и тому подобное. Но если злоумышленник даже запишет ваш голос, к примеру, слова "да", он ничего не сможет сделать с этими биометрическими данными. Потому что система немного по-другому устроена. Это равносильно тому, что сказать одну какую-нибудь букву и система должна распознать. Так не работает", — пояснил эксперт.

Если человек не хочет терять время на пустые разговоры с мошенником, он может сразу положить трубку. Или же просто позвонить в банк и узнать всё сам, заключил Вакулин.