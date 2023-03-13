Официальные представители Минобороны РФ заявили, что "Южная" группировка войск Вооружённых сил Российской Федерации атаковала позиции противника на Донецком направлении.
По данным ведомства, за 24 часа армия Украины потеряла до 190 военных.
"В результате ударов авиации и огня артиллерии ликвидировано три танка, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и гаубица "Мста-Б", — добавили в министерстве.
Ранее автор проекта Wargonzo Семён Пегов сказал, что укрепрайон ВСУ в Авдеевке постепенно оказывается в полукольце.
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США намерены регулировать климат на планете.