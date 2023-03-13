Минобороны: ВС России ликвидировали на Донецком направлении до 190 украинских военных

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что "Южная" группировка войск Вооружённых сил Российской Федерации атаковала позиции противника на Донецком направлении.

По данным ведомства, за 24 часа армия Украины потеряла до 190 военных.

"В результате ударов авиации и огня артиллерии ликвидировано три танка, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и гаубица "Мста-Б", — добавили в министерстве.

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