Официальные представители Минобороны Украины сообщили, что власти назначили генерала Дмитрия Красильникова командующим группировкой войск "Север".
"Командующим ОК "Север" стал бригадный генерал Красильников", — написали в Telegram-канале военного ведомства.
Как напомнили в министерстве, эту должность занимал генерал-майор Виктор Николюк.
По информации издания "Страна.ua", Красильников принимал участие в боях под Харьковом и был заместителем командующего ОК "Север". В феврале прошлого года военный получил звание Героя Украины.
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