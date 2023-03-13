Минобороны Украины: новым командующим группировкой "Север" стал генерал Красильников

Официальные представители Минобороны Украины сообщили, что власти назначили генерала Дмитрия Красильникова командующим группировкой войск "Север".

"Командующим ОК "Север" стал бригадный генерал Красильников", — написали в Telegram-канале военного ведомства.

Как напомнили в министерстве, эту должность занимал генерал-майор Виктор Николюк.

По информации издания "Страна.ua", Красильников принимал участие в боях под Харьковом и был заместителем командующего ОК "Север". В феврале прошлого года военный получил звание Героя Украины.