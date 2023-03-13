Украинская армия может попытаться нанести удар в районе Часова Яра. Об этом заявил военный эксперт, подполковник армии ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с Lomovka.
Он считает, что вооружённые силы Украины (ВСУ) планируют создать крупную ударную группировку в районе данного населённого пункта, расположенного недалеко от Артёмовска (Бахмута), за который сейчас идут ожесточённые бои.
Группировка будет насчитывать до 10 бригад, как предполагают некоторые аналитики.
"Все данные говорят о том, что ВСУ наращивают силы и средства, чтобы прорвать нашу линию обороны или ударить во фланг в районе Артёмовска", — добавил собеседник издания.
Он также заявил, что там неплохо работает разведка. И уже предпринимаются все меры для предотвращения подобных действий противника.
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