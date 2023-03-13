Марочко: ВСУ планируют нанести удар в районе Часова Яра под Артёмовском

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия может попытаться нанести удар в районе Часова Яра. Об этом заявил военный эксперт, подполковник армии ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с Lomovka.

Он считает, что вооружённые силы Украины (ВСУ) планируют создать крупную ударную группировку в районе данного населённого пункта, расположенного недалеко от Артёмовска (Бахмута), за который сейчас идут ожесточённые бои.

Группировка будет насчитывать до 10 бригад, как предполагают некоторые аналитики.

"Все данные говорят о том, что ВСУ наращивают силы и средства, чтобы прорвать нашу линию обороны или ударить во фланг в районе Артёмовска", — добавил собеседник издания.

Он также заявил, что там неплохо работает разведка. И уже предпринимаются все меры для предотвращения подобных действий противника.