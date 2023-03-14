РВ: армия России устроила ВСУ "огненный ад" в Артёмовске, Часовом Яре и Константиновке

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские подразделения устроили "огненный ад" военным Вооружённых сил Украины (ВСУ) в трёх зонах боевых действий.

Как сообщает "Русская весна", интенсивные бои не прекращаются в населённых пунктах Часов Яр и Константиновка, а также на Артёмовском направлении.

"Огненный ад у ВСУ в Бахмуте, Часовом Яре и Константиновке. Грохот и зарево", — подчёркивают военкоры.

Отмечается, что на линии соприкосновения в районе Артёмовска российские артиллеристы продолжают наносить удары по позициям украинских боевиков. По информации издания, российская армия активно наступает у Богдановки и восточнее Ивановского.

Ранее подполковник армии ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ в ближайшие дни могут попытаться осуществить атаку в районе Часова Яра.