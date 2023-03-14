Российские подразделения устроили "огненный ад" военным Вооружённых сил Украины (ВСУ) в трёх зонах боевых действий.
Как сообщает "Русская весна", интенсивные бои не прекращаются в населённых пунктах Часов Яр и Константиновка, а также на Артёмовском направлении.
"Огненный ад у ВСУ в Бахмуте, Часовом Яре и Константиновке. Грохот и зарево", — подчёркивают военкоры.
Отмечается, что на линии соприкосновения в районе Артёмовска российские артиллеристы продолжают наносить удары по позициям украинских боевиков. По информации издания, российская армия активно наступает у Богдановки и восточнее Ивановского.
Ранее подполковник армии ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ в ближайшие дни могут попытаться осуществить атаку в районе Часова Яра.
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