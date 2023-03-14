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Секретарь СНБО Украины Данилов: РФ потратила свой военный потенциал на десятилетия вперёд

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Силовые структуры

По мнению украинских властей, Россия не только "потратила все ракеты", но и израсходовала свой военный потенциал на Украине.

Секретарь СНБО Украины Данилов: РФ потратила свой военный потенциал на десятилетия вперёд

"России понадобятся десятилетия для возобновление своего военного потенциала", — заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на своей странице в соцсети.

Он также выразил надежду, что это время Запад использует "для глобального переосмысления и перестройки всей системы сдерживания и противодействия" РФ.

Подобные заявления расходятся со сводками Генштаба ВСУ, в которых украинское командование сообщает о ведении российскими войсками наступательных действий по всей линии боевого соприкосновения в Донбассе.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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