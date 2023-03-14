Секретарь СНБО Украины Данилов: РФ потратила свой военный потенциал на десятилетия вперёд

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По мнению украинских властей, Россия не только "потратила все ракеты", но и израсходовала свой военный потенциал на Украине.

"России понадобятся десятилетия для возобновление своего военного потенциала", — заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на своей странице в соцсети.

Он также выразил надежду, что это время Запад использует "для глобального переосмысления и перестройки всей системы сдерживания и противодействия" РФ.

Подобные заявления расходятся со сводками Генштаба ВСУ, в которых украинское командование сообщает о ведении российскими войсками наступательных действий по всей линии боевого соприкосновения в Донбассе.