По мнению украинских властей, Россия не только "потратила все ракеты", но и израсходовала свой военный потенциал на Украине.
"России понадобятся десятилетия для возобновление своего военного потенциала", — заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на своей странице в соцсети.
Он также выразил надежду, что это время Запад использует "для глобального переосмысления и перестройки всей системы сдерживания и противодействия" РФ.
Подобные заявления расходятся со сводками Генштаба ВСУ, в которых украинское командование сообщает о ведении российскими войсками наступательных действий по всей линии боевого соприкосновения в Донбассе.
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Министр экономики Сербии Раде Башта потребовал как можно скорее ввести санкции против России. Объяснил он это огромным давлением, которое испытывает его страна.