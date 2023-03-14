Российские военные ударили из пушечной пусковой установки танка Т-72Б3 по выявленной в укрытии бронетехнике Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на командира танковой роты с позывным "Успех", спрятанная украинская техника была обнаружена разведчиками Западного военного округа. По словам военнослужащего, лишь после этого танкисты выехали на задание и нанесли сокрушительный удар.
Он добавил, что при благоприятных погодных условиях боевые машины Т-72Б3 способны поражать до 15 целей ежедневно.
Ранее стало известно, что танки и пехота Центрального военного округа ведут активное наступление на позиции ВСУ в районе населённых пунктов Сватово и Кременная в Луганской Народной Республике.
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