РИА Новости: бойцы РФ на танке Т-72Б3 уничтожили спрятанную в укрытии бронетехнику ВСУ

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные ударили из пушечной пусковой установки танка Т-72Б3 по выявленной в укрытии бронетехнике Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на командира танковой роты с позывным "Успех", спрятанная украинская техника была обнаружена разведчиками Западного военного округа. По словам военнослужащего, лишь после этого танкисты выехали на задание и нанесли сокрушительный удар.

Он добавил, что при благоприятных погодных условиях боевые машины Т-72Б3 способны поражать до 15 целей ежедневно.

Ранее стало известно, что танки и пехота Центрального военного округа ведут активное наступление на позиции ВСУ в районе населённых пунктов Сватово и Кременная в Луганской Народной Республике.