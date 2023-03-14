ВСУ получили десять фур военной помощи от западных партнёров на одной из перевалочных баз Константиновки, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на разведданные.
Как подчеркнул Марочко, все фуры прибыли на польских номерах. Часть груза была отправлена в Часов Яр.
"Отмечено прибытие десяти еврофур объёмом 96 куб.м на одну из перевалочных баз Константиновки. Страна-отправитель груза неизвестна, но на всех автомобилях были польские номерные знаки", — пояснил подполковник в беседе с ТАСС.
По его словам, частично содержимое груза для ВСУ стало известно:
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