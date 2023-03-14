Марочко: ВСУ в Часовом Яру получили партию военной помощи под польскими номерами

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ получили десять фур военной помощи от западных партнёров на одной из перевалочных баз Константиновки, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на разведданные.

Как подчеркнул Марочко, все фуры прибыли на польских номерах. Часть груза была отправлена в Часов Яр.

"Отмечено прибытие десяти еврофур объёмом 96 куб.м на одну из перевалочных баз Константиновки. Страна-отправитель груза неизвестна, но на всех автомобилях были польские номерные знаки", — пояснил подполковник в беседе с ТАСС.

По его словам, частично содержимое груза для ВСУ стало известно:

буссоли,

лазерные дальномеры,

БПЛА,

обмундирование,

средства бронезащиты,

средства связи, в том числе Starlink,

аккумуляторные системы автономного энергоснабжения,

противодроновые ружья.