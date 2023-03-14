Американские снайперы, прибывшие на Украину в качестве наёмников, отказываются встречаться в бою с российскими коллегами из группы мобильных снайперов 155-й гвардейской бригады морской пехоты ТОФ.
По словам командира подразделения с позывным "Ярый", под Угледаром американцы даже не появляются на поле боя.
"Согласно наставлениям снайперов США, если снайперы ВСУ знают, что в районе выполнения задачи работает "тяжелая" снайперская группа (ВС РФ. — Прим. ред.), они туда не идут", — пояснил военнослужащие в интервью изданию URA.RU.
Российские стрелки, вооружённые 12,7-мм винтовками, "работают" по неприятельским снайперам на дистанциях до четырех километров, добавил "Ярый".
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