Кадыров призвал солдат ВС РФ не публиковать видео с жалобами в интернете

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Во время любого вооружённого конфликта будут появляться проблемы, вопросы и разного рода неудачи, однако не стоит это обсуждать в социальных сетях, записывая видеообращения с жалобами. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Воин не кричит — воин решает. Необходимо искать решение задачи, а не собираться в кучку и писать публичные обращения. <…> Думай, распределяй силы и возможности, а не стой с открытым ртом", — подчеркнул он в своём Telegram-канале.

Кадыров отметил, что никто не будет бегать за солдатом, предлагая ему дополнительные боеприпасы. Награды получают именно те военнослужащие, которые не "плачут на камеру", а преодолевают все сложности, указал чеченский лидер.

"И запомните, итоги СВО не только одному президенту нужны. Эта СВО в первую очередь нацелена на обеспечение целостности и безопасности всей страны, а не одного человека. Он и так делает всё возможное и невозможное", — заявил Кадыров.