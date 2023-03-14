Во время любого вооружённого конфликта будут появляться проблемы, вопросы и разного рода неудачи, однако не стоит это обсуждать в социальных сетях, записывая видеообращения с жалобами. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Воин не кричит — воин решает. Необходимо искать решение задачи, а не собираться в кучку и писать публичные обращения. <…> Думай, распределяй силы и возможности, а не стой с открытым ртом", — подчеркнул он в своём Telegram-канале.
Кадыров отметил, что никто не будет бегать за солдатом, предлагая ему дополнительные боеприпасы. Награды получают именно те военнослужащие, которые не "плачут на камеру", а преодолевают все сложности, указал чеченский лидер.
"И запомните, итоги СВО не только одному президенту нужны. Эта СВО в первую очередь нацелена на обеспечение целостности и безопасности всей страны, а не одного человека. Он и так делает всё возможное и невозможное", — заявил Кадыров.
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