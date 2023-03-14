Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сейчас ситуация в рядах ВС РФ гораздо лучше, чем была год назад. Российские войска продвигаются вперёд благодаря "обдуманной и щадящей" тактике Генштаба, указал он.
"Мы освобождаем (территории) с минимальными жертвами и грамотно укрепляемся. Это мудрая тактика", — подчеркнул чеченский лидер в своём Telegram-канале.
Кадыров отметил, что гордится добровольцами, которые ежедневно приезжают в Российский университет спецназа. Там их обучают и выдают нужную амуницию. Минобороны обеспечивает всех необходимым комплектом вооружения, отметил глава Чечни.
"Не стоит бояться мобилизации. Можно призваться в части обеспечения, если не умеете держать оружие. Это тоже бойцы. И им также хвала и почёт", — заявил он.
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