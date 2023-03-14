Турецкий общественник Сель: Киев и Запад понимают, что ВСУ не смогут захватить Крым

Руководитель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель прокомментировал планы киевского режима по захвату полуострова военным путём.

В беседе с РИА Новости он отметил, что западные лидеры и украинские власти прекрасно осознают невозможность установления контроля над Крымом силовым методом. По его словам, ВСУ даже с помощью Североатлантического альянса не смогут участвовать в боевых действиях на двух фронтах.

Турецкий общественник назвал угрозы Киева в адрес полуострова "пропагандистскими".

"Вернуть Крым насильно в состав Украины невозможно. На самом деле об этом знают и Украина, и Запад", — указал Сель.

Он также добавил, что жители европейских стран заинтересованы в скорейшем завершении украинского конфликта. Агрессивная политика НАТО негативно сказалась на обстановке в Евросоюзе, резюмировал собеседник агентства.