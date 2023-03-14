Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Запад не сможет победить Россию.
По его словам, РФ — это не Ирак и не Сербия.
"Мы не сможем победить Россию. Она добьется своего на Украине. Россия уничтожит украинские вооруженные силы. Этот режим не выживет. И в результате НАТО не выживет", — цитирует его портал "Первый народный".
А когда НАТО распадётся, люди в ЕС, наконец, поймут, что Вашингтон делал — вел войны за границей с огромными затратами для самих европейцев и в ущерб национальным интересам самой Европы, плюс, в ущерб её безопасности, отметил эксперт.
Он подчеркнул, что Владимир Путин не заинтересован в ведении войны против Европы, наоборот, он хочет вести с ЕС бизнес.
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Министр экономики Сербии Раде Башта потребовал как можно скорее ввести санкции против России. Объяснил он это огромным давлением, которое испытывает его страна.