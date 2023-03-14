Макгрегор: Россия уничтожит ВСУ, и в результате НАТО распадётся

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Запад не сможет победить Россию.

По его словам, РФ — это не Ирак и не Сербия.

"Мы не сможем победить Россию. Она добьется своего на Украине. Россия уничтожит украинские вооруженные силы. Этот режим не выживет. И в результате НАТО не выживет", — цитирует его портал "Первый народный".

А когда НАТО распадётся, люди в ЕС, наконец, поймут, что Вашингтон делал — вел войны за границей с огромными затратами для самих европейцев и в ущерб национальным интересам самой Европы, плюс, в ущерб её безопасности, отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Владимир Путин не заинтересован в ведении войны против Европы, наоборот, он хочет вести с ЕС бизнес.