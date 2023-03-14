Все попытки киевского режима организовать наступление на территории Херсонской области обернутся провалом для украинской армии, следует из заявления врио руководителя региона Владимира Сальдо.
В беседе с ТАСС он отметил, что боевики ВСУ продолжают участвовать в артиллерийских дуэлях через Днепр, однако какой-либо подготовки Киева к контратаке пока не наблюдается. По его мнению, украинские боевики не будут пытаться продвинуться в Херсонской области. Националисты знают, что потерпят поражение на этом направлении, указал врио губернатора.
"Поэтому никто и не сунется", — подчеркнул Сальдо.
Ранее в администрации Херсонской области сообщили, что у киевского режима осталось мало резервов для крупномасштабного наступления на левый берег Днепра.
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