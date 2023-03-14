Сальдо: попытки Украины сунуться на левый берег Херсонской области обречены на провал

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Все попытки киевского режима организовать наступление на территории Херсонской области обернутся провалом для украинской армии, следует из заявления врио руководителя региона Владимира Сальдо.

В беседе с ТАСС он отметил, что боевики ВСУ продолжают участвовать в артиллерийских дуэлях через Днепр, однако какой-либо подготовки Киева к контратаке пока не наблюдается. По его мнению, украинские боевики не будут пытаться продвинуться в Херсонской области. Националисты знают, что потерпят поражение на этом направлении, указал врио губернатора.

"Поэтому никто и не сунется", — подчеркнул Сальдо.

Ранее в администрации Херсонской области сообщили, что у киевского режима осталось мало резервов для крупномасштабного наступления на левый берег Днепра.