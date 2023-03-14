Политолог Михайлов допустил удар ВСУ из химоружия в случае потери Артёмовска

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Евгений Михайлов допустил, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) обратятся к запрещённому химическому оружию, если полностью потеряют контроль над Артёмовском.

Он напомнил, что киевский режим стал мобилизовывать женщин в украинские подразделения химзащиты. По его словам, это свидетельствует о подготовке ВСУ к атаке с использованием токсичных веществ.

"Вполне возможно, что подобный удар они могут нанести в районе Артёмовска", — отметил Михайлов в интервью Телеканалу "360".

Эксперт также добавил, что Киев способен пойти на нарушение международных норм, запрещающих примение химического оружия. Он призвал уже сейчас активно бороться с боевиками ВСУ на Артёмовском направлении во избежание негативных последствий.

Ранее бойцы ЛНР рассказали, что украинские националисты стали всё чаще использовать химоружие во время боёв в населённых пунктах Донбасса.