Политолог Евгений Михайлов допустил, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) обратятся к запрещённому химическому оружию, если полностью потеряют контроль над Артёмовском.
Он напомнил, что киевский режим стал мобилизовывать женщин в украинские подразделения химзащиты. По его словам, это свидетельствует о подготовке ВСУ к атаке с использованием токсичных веществ.
"Вполне возможно, что подобный удар они могут нанести в районе Артёмовска", — отметил Михайлов в интервью Телеканалу "360".
Эксперт также добавил, что Киев способен пойти на нарушение международных норм, запрещающих примение химического оружия. Он призвал уже сейчас активно бороться с боевиками ВСУ на Артёмовском направлении во избежание негативных последствий.
Ранее бойцы ЛНР рассказали, что украинские националисты стали всё чаще использовать химоружие во время боёв в населённых пунктах Донбасса.
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