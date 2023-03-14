Вооружённые силы Украины (ВСУ) стали активно применять химоружие во время боёв в населённых пунктах Донбасса.
Как сообщает "Российская газета", ссылаясь на бойцов Луганской Народной Республики, в химическом оружии ВСУ содержится множество отравляющих элементов, вызывающие сильное головокружение. По словам военнослужащего с позывным "Умка", недавно украинские боевики ударили из таких вооружений по позициям в районе Кременной. Он отметил, что после атаки ВСУ состояние некоторых бойцов ЛНР ухудшилось, однако обошлось без жертв.
Другой военный с позывным "Санта" порекомендовал солдатам, находящимся в зоне спецоперации, не пренебрегать средствами защиты. Боец добавил, что противогазы и респираторы уже доставлены на передовую.
Он также подчеркнул: украинские националисты, как правило, сбрасывают снаряды, напичканные высокотоксичными веществами, с квадрокоптеров.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ применили запрещённое химическое оружие на Артёмовском и Донецком направлениях.
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