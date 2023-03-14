"Российская газета": ВСУ всё чаще наносят удары из химического оружия в Донбассе

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) стали активно применять химоружие во время боёв в населённых пунктах Донбасса.

Как сообщает "Российская газета", ссылаясь на бойцов Луганской Народной Республики, в химическом оружии ВСУ содержится множество отравляющих элементов, вызывающие сильное головокружение. По словам военнослужащего с позывным "Умка", недавно украинские боевики ударили из таких вооружений по позициям в районе Кременной. Он отметил, что после атаки ВСУ состояние некоторых бойцов ЛНР ухудшилось, однако обошлось без жертв.

Другой военный с позывным "Санта" порекомендовал солдатам, находящимся в зоне спецоперации, не пренебрегать средствами защиты. Боец добавил, что противогазы и респираторы уже доставлены на передовую.

Он также подчеркнул: украинские националисты, как правило, сбрасывают снаряды, напичканные высокотоксичными веществами, с квадрокоптеров.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ применили запрещённое химическое оружие на Артёмовском и Донецком направлениях.