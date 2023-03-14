Алаудинов: если ВСУ попытаются пойти в контрнаступление, они лишатся всех своих ресурсов

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Если Киев решится на контрнаступление, у него вообще не останется ресурсов, чтобы в дальнейшем противостоять России на поле боя. Так считает помощник главы Чечни командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

Помощник главы Чечни напомнил, что под руководством НАТО для контрнаступления сейчас формируются три ударные группировки ВСУ. Альянс в данный момент занят их вооружением.

Российская сторона также мобилизуется силы, чтобы ответить на этот удар, заверил командир "Ахмата".

"Это обернется для украинской стороны тем, что эти силы и средства тоже будут планомерно размыты и уничтожены. В конечном итоге чисто украинская сторона вряд ли после этого сумеет нам противопоставить что бы то ни было", — сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".

Помощник главы Чечни убеждён, что Киев после такого столкновения целиком растеряет весь свой ресурс, и после того, как он будет уничтожен, НАТО будет стараться бросить на линию соприкосновения польские и другие иностранные подразделения. А у самой Украины никаких ресурсов вообще не останется, повторил Алаудинов.