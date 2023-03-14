Бывший американский разведчик Скотт Риттер объяснил, зачем украинское военное командование бросает в зону спецоперации мобилизованных без опыта. По мнению эксперта, это нужно, чтобы выиграть время для обучения новых отрядов.
Единственная задача, которую ставит перед мобилизованными украинцами киевский режим, — протянуть "пару дней и умереть", — объяснил Риттер в эфире YouTube-канала.
Ранее российский военкор заявил, что украинская армия — сильный противник, которого нельзя недооценивать. Репортёр рассказал, как пулемётчик ВСУ неделю в одиночку сдерживал атаки российских штурмовых отрядов.
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