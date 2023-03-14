РВ: появились первые кадры, как военные ВСУ обучаются на американских танках Abrams

В Сети появились первые кадры обучения украинских военных на американских танках Abrams, которые США обещали поставить Киеву. Два коротких видео, снятые где-то на полигоне, публикуют в своём Telegram-канале "Русская Весна". Где именно и когда сделана запись — неизвестно.

Ранее на Украину из Польши были доставлены первые четыре немецких танка Leopard. Однако на передовой они пока не появились, хотя некоторые военные эксперты утверждают, что "Леопарды" уже в Бахмуте (Артёмовске).

Сегодня также польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в течение ближайших четырёх-шести недель.