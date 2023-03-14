В Сети появились первые кадры обучения украинских военных на американских танках Abrams, которые США обещали поставить Киеву. Два коротких видео, снятые где-то на полигоне, публикуют в своём Telegram-канале "Русская Весна". Где именно и когда сделана запись — неизвестно.
Ранее на Украину из Польши были доставлены первые четыре немецких танка Leopard. Однако на передовой они пока не появились, хотя некоторые военные эксперты утверждают, что "Леопарды" уже в Бахмуте (Артёмовске).
Сегодня также польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в течение ближайших четырёх-шести недель.
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Министр экономики Сербии Раде Баста потребовал как можно скорее ввести санкции против России. Объяснил он это огромным давлением, которое испытывает его страна.