Гранатометчик отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сыротюк рассказал о нехватке боеприпасов в Артёмовске и преимуществе армии РФ в артиллерии.
"К сожалению, мы ощущали последнее время определённую нехватку артснарядов, патронов… Сегодня противник неимоверное количество артиллерии тут сконцентрировал, он имеет преимущество в артиллерийском огне и, чтобы ему отвечать, нужно больше артиллерии", — отметил Сыротюк.
Ранее пленный украинский солдат сообщил, что командование ВСУ направляет в Артёмовск военнослужащих без военного опыта, "чуть ли не школьников", которые были призваны на фронт в рамках очередной волны мобилизации.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко считает, что для наступления на Артёмовск украинской армии требуется около 50 тысяч бойцов.
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