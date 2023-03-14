Украинский военный рассказал о нехватке артснарядов и патронов в Артёмовске

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Гранатометчик отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сыротюк рассказал о нехватке боеприпасов в Артёмовске и преимуществе армии РФ в артиллерии.

"К сожалению, мы ощущали последнее время определённую нехватку артснарядов, патронов… Сегодня противник неимоверное количество артиллерии тут сконцентрировал, он имеет преимущество в артиллерийском огне и, чтобы ему отвечать, нужно больше артиллерии", — отметил Сыротюк.

Ранее пленный украинский солдат сообщил, что командование ВСУ направляет в Артёмовск военнослужащих без военного опыта, "чуть ли не школьников", которые были призваны на фронт в рамках очередной волны мобилизации.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко считает, что для наступления на Артёмовск украинской армии требуется около 50 тысяч бойцов.