Представители ФСБ России по Ставропольскому краю заявили, что силовики задержали местного жителя, который, предположительно, выполнял задания спецслужб Украины. По информации правоохранителей, обвиняемый передавал секретные сведения о воинских частях РФ.
Как подчеркнули в службе, мужчина связался с работниками СБУ в марте прошлого года. Предполагаемый преступник отправлял фотоматериалы о железнодорожных станциях в регионе, добавили представители ФСБ.
"Выразил добровольное согласие на оказание СБУ помощи, направленной на нанесение ущерба безопасности РФ", — отметили представители службы.
Правоохранители завели уголовное дело по статье "Государственная измена". Подозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы.
Ранее сотрудники ФСБ РФ арестовали двух жителей Севастополя. Предположительно, они предложили СБУ покупать у них данные об объектах Минобороны России.
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Министр экономики Сербии Раде Баста потребовал как можно скорее ввести санкции против России. Объяснил он это огромным давлением, которое испытывает его страна.