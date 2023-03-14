В Ставропольском крае задержали мужчину по подозрению в передаче СБУ данных о воинских частях РФ

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представители ФСБ России по Ставропольскому краю заявили, что силовики задержали местного жителя, который, предположительно, выполнял задания спецслужб Украины. По информации правоохранителей, обвиняемый передавал секретные сведения о воинских частях РФ.

Как подчеркнули в службе, мужчина связался с работниками СБУ в марте прошлого года. Предполагаемый преступник отправлял фотоматериалы о железнодорожных станциях в регионе, добавили представители ФСБ.

"Выразил добровольное согласие на оказание СБУ помощи, направленной на нанесение ущерба безопасности РФ", — отметили представители службы.

Правоохранители завели уголовное дело по статье "Государственная измена". Подозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее сотрудники ФСБ РФ арестовали двух жителей Севастополя. Предположительно, они предложили СБУ покупать у них данные об объектах Минобороны России.