Евсеев: из трёх корпусов ВСУ для масштабного наступления лишь одна с техникой

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Украине сейчас формируются три корпуса для наступления. В каждом примерно шесть бригад по 5-6 тысяч боевиков. Всего в этих корпусах находятся порядка 100 тыс. "штыков". Но лишь одна из этих шести бригад механизированная.

Об этом сообщил эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Это говорит, что в ВСУ не хватает тяжелого вооружения. Масштабное наступление Киеву провести будет весьма трудно.

"Судя по информации, которая поступает с Запада, Киев получил лишь часть оружия, которое он хотел использовать весной. Танки только будут поставляться. Основная масса танков — "Леопард-1". А это аналог нашего Т-72. Он тяжёлый, но у него слабые борта, тыловая часть и не очень сильно защищена башня при ударе сверху", — в интервью изданию "Украина.ру" рассказал аналитик.

Однако недооценивать ВСУ нельзя, враг ещё не сломлен. Он готов пусть не к масштабному, но всё-таки контрнаступлению. Российская армия должна их измотать, а потом самой перейти в наступление, подытожил Евсеев.