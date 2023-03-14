По словам врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, попытки украинской стороны высадить десант на левый берег Днепра обречены на неудачу.
"Даже если какой-то горячей голове вздумается толкнуть военных на форсирование Днепра, на попытку высадки десанта на левом берегу, то эти попытки обречены на провал просто сто процентов", — сказал Сальдо в разговоре с РИА Новости.
Сальдо объяснил, что если Киев решится на обещанное контрнаступление, без форсирования Днепра украинской армии не обойтись. Однако для этого ей потребуется очень много военных и техники.
Тем не менее с учётом текущей ситуации это не представляется возможным, уверен Сальдо. Врио главы Херсонской области назвал все обещания контрнаступления украинской стороной "вбросом", цель которого — напугать местное население, заставив его паниковать.
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