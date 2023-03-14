Сальдо назвал провальными попытки ВСУ высадить десант на левый берег Днепра

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По словам врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, попытки украинской стороны высадить десант на левый берег Днепра обречены на неудачу.

"Даже если какой-то горячей голове вздумается толкнуть военных на форсирование Днепра, на попытку высадки десанта на левом берегу, то эти попытки обречены на провал просто сто процентов", — сказал Сальдо в разговоре с РИА Новости.

Сальдо объяснил, что если Киев решится на обещанное контрнаступление, без форсирования Днепра украинской армии не обойтись. Однако для этого ей потребуется очень много военных и техники.

Тем не менее с учётом текущей ситуации это не представляется возможным, уверен Сальдо. Врио главы Херсонской области назвал все обещания контрнаступления украинской стороной "вбросом", цель которого — напугать местное население, заставив его паниковать.