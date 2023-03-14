Главнокомандующий ВСУ Залужный: удержание Артёмовска — главная операция в обороне всего фронта

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный заявил, что оборонительная операция на Артёмовском (Бахмутском) направлении стратегически важна для Киева.

Вместе с этим военный похвалил украинских солдат. Они сдерживают Вооружённые силы Российской Федерации, добавил Залужный.

"Ключевая операция в устойчивости обороны всего фронта", — подчеркнул главнокомандующий ВСУ в Telegram-канале.

Ранее о ситуации в Артёмовске рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, командование ВСУ "перемалывает" своих солдат.