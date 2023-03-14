Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный заявил, что оборонительная операция на Артёмовском (Бахмутском) направлении стратегически важна для Киева.
Вместе с этим военный похвалил украинских солдат. Они сдерживают Вооружённые силы Российской Федерации, добавил Залужный.
"Ключевая операция в устойчивости обороны всего фронта", — подчеркнул главнокомандующий ВСУ в Telegram-канале.
Ранее о ситуации в Артёмовске рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, командование ВСУ "перемалывает" своих солдат.
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