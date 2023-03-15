Североатлантический альянс не готов к гипотетическим боевым столкновениям на территории Арктики, сообщает Bloomberg.
По мнению обозревателей агентства, Арктика находится в сфере интересов НАТО, ведь США и их партнёры обеспокоены усилением влияния Москвы и Пекина в данном регионе. Они отметили, что вечная мерзлота и снежные бури оказывают разрушительное воздействие на западную военную технику, которая не приспособлена к таким погодным условиям.
"Сильные метели способны вывести из строя радиолокационные станции", — сказано в статье.
Кроме того, авторы добавили, что военнослужащие из стран НАТО не привыкли к экстремальным морозам. В случае начала реальных боевых действий в Арктике они могут допустить множество ошибок, подчёркивается в публикации.
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