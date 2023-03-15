Группировка ВСУ в Угледаре планирует использовать выгодное расположение, чтобы контрударом перерезать трассу на Мариуполь и вновь захватить завод "Азовсталь", заявил военкор Андрей Коц.
Он напомнил, что украинское командование накопило в городе достаточные силы, а расположение Угледара на возвышенности не позволяет ВС РФ штурмовать населённый пункт.
"Возвращение Мариуполя под киевскую власть стало бы, наверное, сильнейшей имиджевой победой для Киева", — предположил репортёр в интервью изданию URA.RU.
Таким образом, отметил корреспондент, киевский режим докажет Западу свою боеспособность, а значит США и Европа продолжат снабжать ВСУ различным вооружением.
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