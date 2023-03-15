Военкор Коц: Киев запланировал удар на Мариуполь и эффектное возвращение "Азовстали"

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Группировка ВСУ в Угледаре планирует использовать выгодное расположение, чтобы контрударом перерезать трассу на Мариуполь и вновь захватить завод "Азовсталь", заявил военкор Андрей Коц.

Он напомнил, что украинское командование накопило в городе достаточные силы, а расположение Угледара на возвышенности не позволяет ВС РФ штурмовать населённый пункт.

"Возвращение Мариуполя под киевскую власть стало бы, наверное, сильнейшей имиджевой победой для Киева", — предположил репортёр в интервью изданию URA.RU.

Таким образом, отметил корреспондент, киевский режим докажет Западу свою боеспособность, а значит США и Европа продолжат снабжать ВСУ различным вооружением.