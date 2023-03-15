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РИА Новости: в зону СВО начались поставки новых комплектов защиты для танков ВС РФ

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Силовые структуры

Накопленный конструкторами опыт в ходе специальной военной операции позволил создать новую динамическую защиту для танков, и разработка уже поставляется в зону СВО.

РИА Новости: в зону СВО начались поставки новых комплектов защиты для танков ВС РФ

Ремонтные батальоны, пояснил агентству РИА Новости источник, смогут прямо на передовой оснащать боевые машины дополнительной защитой.

"В результате значительно повышается боевая устойчивость, защищенность и живучесть российских машин", — добавил собеседник в беседе с журналистами.

С помощью новинки даже бортовая проекция танка теперь по бронестойкости будет сравнима с самой крепкой лобовой проекцией. Новая защита, в том числе, не боится бронебойных оперённых подкалиберных снарядов.

Ранее американский аналитик перечислил три преимущества России, которые позволяют ВС РФ успешно вести боевые действия на Украине.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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