РИА Новости: в зону СВО начались поставки новых комплектов защиты для танков ВС РФ

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Накопленный конструкторами опыт в ходе специальной военной операции позволил создать новую динамическую защиту для танков, и разработка уже поставляется в зону СВО.

Ремонтные батальоны, пояснил агентству РИА Новости источник, смогут прямо на передовой оснащать боевые машины дополнительной защитой.

"В результате значительно повышается боевая устойчивость, защищенность и живучесть российских машин", — добавил собеседник в беседе с журналистами.

С помощью новинки даже бортовая проекция танка теперь по бронестойкости будет сравнима с самой крепкой лобовой проекцией. Новая защита, в том числе, не боится бронебойных оперённых подкалиберных снарядов.

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