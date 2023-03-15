Марочко: военные ВС Украины свозят под Купянск принудительно мобилизованных мужчин

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В районе Купянска Харьковской области зафиксированы случаи прибытия мужчин, мобилизованных принудительно. Об этом проинформировал ТАСС подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на данные российской разведки.

Военных без их желания включают в состав Вооружённых сил Украины. По словам Марочко, мужчины, которые по возрасту подходят для мобилизации, доставляются "в одно учреждение закрытого типа".

"Привозят их на специализированном автотранспорте, зачастую в наручниках. Также нередки случаи, когда их волоком тянут на КПП. Многие в домашней одежде либо одеты не по сезону", — сообщил подполковник.

Упомянутое учреждение мужчины покидают в военной форме украинского образца.