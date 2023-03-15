В районе Купянска Харьковской области зафиксированы случаи прибытия мужчин, мобилизованных принудительно. Об этом проинформировал ТАСС подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на данные российской разведки.
Военных без их желания включают в состав Вооружённых сил Украины. По словам Марочко, мужчины, которые по возрасту подходят для мобилизации, доставляются "в одно учреждение закрытого типа".
"Привозят их на специализированном автотранспорте, зачастую в наручниках. Также нередки случаи, когда их волоком тянут на КПП. Многие в домашней одежде либо одеты не по сезону", — сообщил подполковник.
Упомянутое учреждение мужчины покидают в военной форме украинского образца.
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