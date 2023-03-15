Командование ВС Украины поддержало инициативу по созданию женских боевых подразделений армии Украины. Это обсуждается как на территории самой страны, так и за её пределами.
Как отмечает "Военное обозрение", при декларативно высокой численности мобилизационного ресурса Украины загонять мужчин на фронт становится всё сложнее. Киев не может перекрыть все пути для выезда из страны. В этой ситуации власти рассматривают идеи по привлечению в боевые подразделения женщин.
Это говорит о больших потерях ВСУ. Запад настаивает на успешном контрнаступлении. На данный момент женская служба в боевых подразделениях обозначается исключительно как добровольная, однако с учётом специфики политики киевского режима этим дело может не ограничиться.
Ранее сообщалось, что военные ВС Украины свозят под Купянск принудительно мобилизованных мужчин.
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