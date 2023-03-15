Командование ВС Украины поддержало инициативу по созданию женских боевых подразделений

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование ВС Украины поддержало инициативу по созданию женских боевых подразделений армии Украины. Это обсуждается как на территории самой страны, так и за её пределами.

Как отмечает "Военное обозрение", при декларативно высокой численности мобилизационного ресурса Украины загонять мужчин на фронт становится всё сложнее. Киев не может перекрыть все пути для выезда из страны. В этой ситуации власти рассматривают идеи по привлечению в боевые подразделения женщин.

Это говорит о больших потерях ВСУ. Запад настаивает на успешном контрнаступлении. На данный момент женская служба в боевых подразделениях обозначается исключительно как добровольная, однако с учётом специфики политики киевского режима этим дело может не ограничиться.

Ранее сообщалось, что военные ВС Украины свозят под Купянск принудительно мобилизованных мужчин.