Слуцкий: РФ расценивает инцидент с дроном MQ-9 в качестве враждебных действий США

Москва расценивает инцидент с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) MQ-9 в качестве враждебных действий США по отношению к РФ. Об этом заявил руководитель международного комитета Госдумы, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он назвал провокацией полёт БПЛА в сторону российской госграницы и последующее заявление Минобороны США о том, что западные беспилотники будут и дальше курсировать над Чёрным морем неподалёку от границы РФ. Как пояснил политик, такое поведение Вашингтона в очередной раз свидетельствует о его вовлечённости в конфликт на Украине.

"Безусловно, это провокация, которая не может расцениваться Россией иначе как враждебные действия", — подчеркнул Слуцкий на встрече с журналистами.

Лидер ЛДПР порекомендовал Вашингтону прекратить "дроновые авантюры".

14 марта военные РФ выявили в районе Крыма американский БПЛА, который летел с выключенными транспондерами. Примерно в 09:30 мск беспилотник перешёл в неуправляемый режим, потерял высоту и упал в Чёрное море.