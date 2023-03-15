Ветеран ВС США Дрейвен: Запад осознаёт, что Россию невозможно победить на поле боя

Ветеран ВС США Ноктис Дрейвен обрушился с критикой на главу МИД Канады Мелани Жоли после её призыва к свержению власти в России.

По словам американского военного, западные лидеры понимают, что в современном мире никто не в силах одержать победу над российской армией, поэтому США и их партнёры по НАТО пытаются "атаковать из тени".

"Запад знает, что победить РФ военным путём невозможно, Запад не способен сделать это на поле боя", — подчеркнул Дрейвен.

Он считает, что американские политики стремятся навредить Москве, устраивая беспорядки и провокации в разных странах мира. Как пояснил ветеран ВС США, Вашингтон и его союзники мечтают "подсыпать яд в напиток великого воина" в лице России.

Ранее Дрейвен призвал боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) переходить на сторону российской армии. Он убеждён в том, что киевские чиновники отправляют украинских солдат на смерть, а сами "транжирят" полученные от Запада деньги.