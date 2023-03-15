Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ночь на 15 марта нанесли серию ударов по населённым пунктам Херсонской области, которые находятся на левом берегу Днепра.
В экстренных службах региона журналистам сообщили, что в общей сложности украинские боевики выпустили из артиллерийских установок 43 снаряда. По словам специалистов, ВСУ повредили объекты гражданской инфраструктуры в Новой Каховке, Каховке, Алёшках, Горностаевке и Солонцах.
Информация о возможных пострадавших и новых разрушениях уточняется.
Ранее врио руководителя Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что все попытки Киева организовать контрнаступление на территории региона будут обречены на провал.
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Армия России накрыла огнём колонну ВСУ.