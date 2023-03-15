Украинские журналисты сообщили, что жители Киевской области услышали звуки сильного взрыва.
"Пишут о разминировании в Вышгородском районе", — заявили в интернет-газете "Страна".
При этом власти Украины пока не подтверждали данные СМИ.
В среду, 15 марта, во всех регионах страны прозвучала воздушная тревога. Об опасности ракетного обстрела чиновники написали на официальном сайте карты, которую создало Министерство цифровой трансформации Украины. Вместе с этим журналисты рассказали о взлёте самолётов МиГ-31 в Белоруссии.
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