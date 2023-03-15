Советник Пушилина Гагин заявил, что войска ВС РФ контролируют около 50 процентов территории Артёмовска

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия России контролирует около 50% территории Артёмовска. На данный момент идут серьёзные бои в городской промзоне. Об этом проинформировал советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Он напомнил, что город находится в оперативном окружении ВС РФ. Российская артиллерия контролирует практически все дороги, ведущие в населённый пункт.

"Ведутся серьёзные бои в промзоне, потому что это очень серьёзный объект. Штурмовать его очень тяжело", — сообщил Гагин в эфире телеканала "Россия 24".

Военнослужащие Вооружённых сил России при штурме промышленной зоны опираются на опыт, полученный в том числе в Соледаре. Гагин выразил уверенность в том, что город будет взят в любом случае.