Армия России контролирует около 50% территории Артёмовска. На данный момент идут серьёзные бои в городской промзоне. Об этом проинформировал советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
Он напомнил, что город находится в оперативном окружении ВС РФ. Российская артиллерия контролирует практически все дороги, ведущие в населённый пункт.
"Ведутся серьёзные бои в промзоне, потому что это очень серьёзный объект. Штурмовать его очень тяжело", — сообщил Гагин в эфире телеканала "Россия 24".
Военнослужащие Вооружённых сил России при штурме промышленной зоны опираются на опыт, полученный в том числе в Соледаре. Гагин выразил уверенность в том, что город будет взят в любом случае.
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