Руководитель Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил о ракетных ударах по столице региона.
Украинский чиновник подтвердил информацию журналистов о взрывах в Харькове. Вместе с этим политик призвал местных жителей не покидать укрытия. О последствиях обстрела глава администрации пока не сообщал.
В интернет-газете "Страна" рассказывали о взрывах в Киевской области. Предположительно, происходило разминирование в Вышгородском районе.
Ранее власти Украины предупредили об угрозе ракетного обстрела. Воздушная тревога прозвучала во всех регионах.
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