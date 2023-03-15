Украинские власти подтвердили данные о взрывах в Харькове

Руководитель Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил о ракетных ударах по столице региона.

Украинский чиновник подтвердил информацию журналистов о взрывах в Харькове. Вместе с этим политик призвал местных жителей не покидать укрытия. О последствиях обстрела глава администрации пока не сообщал.

В интернет-газете "Страна" рассказывали о взрывах в Киевской области. Предположительно, происходило разминирование в Вышгородском районе.

Ранее власти Украины предупредили об угрозе ракетного обстрела. Воздушная тревога прозвучала во всех регионах.