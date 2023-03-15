Киев с осени прошлого года перестал забирать тела погибших военнослужащих по всей линии боевого соприкосновения. Насчитываются "тысячи" брошенных тел боевиков ВСУ. Об этом проинформировал советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
"Это можно связывать либо с тем, что противник пытается скрывать реальные потери, либо с тем, что он пытается избежать каких-то социальных выплат", — сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24".
Он подчеркнул, что ВС Украины несут крупные потери. Лежащие тела военных не входят в общую статистику убитых либо раненых. Те потери, которые Киев обнародует у себя и в иностранной прессе, являются не совсем корректными, отметил Гагин.
Ранее сообщалось, что ВС РФ контролируют около 50 процентов территории Артёмовска.
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