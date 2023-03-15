Военный ВСУ Лейтеха из Артёмовска заявил о снарядном голоде в войсках Украины

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ испытывают дефицит боеприпасов в зоне спецоперации в Артёмовске (Бахмуте). Украинский военнослужащий под ником Александр Лейтеха написал о "снарядном голоде" на своей странице в соцсети. Он находится непосредственно в городе, за который сейчас идёт ожесточённое сражение. Советник Пушилина Ян Гагин заявил, что войска ВС РФ контролируют около 50 процентов территории Артёмовска.

Лейтеха рассказал о ситуации с попыткой артиллеристов ВСУ уничтожить российский танк Т-90 "Прорыв". По словам бойцы, машина укрылась за домом. Поразить её не удалось, в том числе и из-за "страшенного снарядного голода". Опубликовано соответствующее видео.