ВСУ испытывают дефицит боеприпасов в зоне спецоперации в Артёмовске (Бахмуте). Украинский военнослужащий под ником Александр Лейтеха написал о "снарядном голоде" на своей странице в соцсети. Он находится непосредственно в городе, за который сейчас идёт ожесточённое сражение. Советник Пушилина Ян Гагин заявил, что войска ВС РФ контролируют около 50 процентов территории Артёмовска.
Лейтеха рассказал о ситуации с попыткой артиллеристов ВСУ уничтожить российский танк Т-90 "Прорыв". По словам бойцы, машина укрылась за домом. Поразить её не удалось, в том числе и из-за "страшенного снарядного голода". Опубликовано соответствующее видео.
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