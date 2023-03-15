Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Армия РФ уничтожает противника по всей линии фронта Донбасса. Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщили о новом успехе российских войск.
Сегодня возле Сватова штурмовики из отряда "Чёрная Мамба" ВС РФ захватили боевиков ВС Украины в ходе наступления. Издание отмечает, что военнослужащие постоянно атакуют опорники ВСУ на линии Сватово — Кременная.
Ранее сообщалось, что военный ВСУ Александр Лейтеха из Артёмовска заявил о снарядном голоде в войсках Украины. Это помешало уничтожить российский танк.
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