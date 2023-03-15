Артиллерист: штурмовать Марьинку ДНР сложно из-за бетонных укреплений ВСУ

1:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир дивизиона 381-го артиллерийского полка объяснил, почему Вооружённым силам Российской Федерации тяжело установить контроль над селом Марьинка. По словам военного, ВСУ за много лет возвели на этой территории бетонные укрепления.

Как напомнили в РИА Новости, Марьинка является юго-западным пригородом Донецка. В этом селе украинские солдаты регулярно обстреливают столицу Донецкой Народной Республики, отметили журналисты.

"Пехоте сложно продвигаться. Военные берут дом за домом, тяжёлые бои, честно говоря, идут", — сказал командир.

Он добавил, что армия РФ наступает осторожно, поскольку пытается уменьшить потери.

По словам военного, чтобы штурмовать "бункеры" в Марьинке, необходимы миномёты "Тюльпан". Также командир заявил об использовании самоходных артиллерийских установок "Гиацинт" и Мста-С.

Вместе с этим собеседник журналистов подчеркнул, что, по информации разведки, в Курахово ВСУ создают новую линию обороны и стягивают силы для возможной контратаки.

Ранее официальные представители Минобороны РФ сообщили, что ВКС России сбили истребитель противника Су-27 в районе Марьинки ДНР.