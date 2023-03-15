В Белгородской области ФСБ России перекрыла канал поставок оружия и боеприпасов из зоны проведения специальной военной операции. Об этом рассказали в Центре общественных связей регионального управления ведомства.
"Канал поставок оружия и боеприпасов, незаконно поставляемых из зоны проведения спецоперации перекрыт в Белгородской области", — говорится в сообщении.
Иные подробности произошедшего в ФСБ обнародовать отказались. Неизвестно также, для кого предназначались оружие и боеприпасы и какова их номенклатура.
Ранее ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении гражданина США по статье о шпионаже.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Популярнейший российский маркетплейс Wildberries может столкнуться с масштабной забастовкой на своих пунктах выдачи. Она связана с новыми финансовыми условиями.