В Белгородской области ФСБ перекрыт канал поставок оружия и боеприпасов из зоны СВО

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Белгородской области ФСБ России перекрыла канал поставок оружия и боеприпасов из зоны проведения специальной военной операции. Об этом рассказали в Центре общественных связей регионального управления ведомства.

"Канал поставок оружия и боеприпасов, незаконно поставляемых из зоны проведения спецоперации перекрыт в Белгородской области", — говорится в сообщении.

Иные подробности произошедшего в ФСБ обнародовать отказались. Неизвестно также, для кого предназначались оружие и боеприпасы и какова их номенклатура.

Ранее ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении гражданина США по статье о шпионаже.