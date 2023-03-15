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Рогов предупредил о переброске Киевом большого резерва на запорожское направление

1:20
Силовые структуры

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов проинформировал, что киевские власти сейчас занимаются переброской большого подкрепления на запорожское направление.

Рогов предупредил о переброске Киевом большого резерва на запорожское направление

Председатель движения "Мы вместе с Россией" уточнил, что в этом резерве — украинские военные, которых тренировали в Европе. Рогов добавил, что на запорожский участок должно прибыть не менее пяти тысяч хорошо подготовленных ВСУшников.

"Режим Зеленского продолжает стягивать войска. Сейчас перебрасывается большое усиление боевиков ВСУ, прошедших подготовку на военных полигонах в ряде европейских стран, включая Польшу, Германию и Британию. Речь идет о прибытии в ближайшие недели свыше пяти тысячи украинских боевиков", — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Представитель администрации Запорожской области подчеркнул, что главная цель ВС РФ сейчас — не позволить ВСУ перейти в контрнаступление. Он отметил, что в регионе активно готовятся к этой "встрече", возведя несколько линий эшелонированной обороны.

Рогов добавил, что в Запорожья украинских боевиков не ждёт ничего хорошего, а их "прогулка" здесь будет непростой, и, вероятнее всего, "последней".

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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