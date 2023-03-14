Рогов: Киев начал переброску боевой авиации на Запорожское направление

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Власти Украины начали перебрасывать боевую авиацию на Запорожское направление. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

По словам политика, речь идёт о советских истребителях и вертолетах, которые были неофициально переданы киевским властям странами бывшего Варшавского договора, а также вывезенных из Афганистана в своё время американцами.

Ранее Рогов рассказал, что ВСУ готовят ударный кулак для наступления на освобождённую часть Запорожской области с целью выйти к побережью Азовского моря.