Власти Украины начали перебрасывать боевую авиацию на Запорожское направление. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
По словам политика, речь идёт о советских истребителях и вертолетах, которые были неофициально переданы киевским властям странами бывшего Варшавского договора, а также вывезенных из Афганистана в своё время американцами.
Ранее Рогов рассказал, что ВСУ готовят ударный кулак для наступления на освобождённую часть Запорожской области с целью выйти к побережью Азовского моря.
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