Наступление России на Красный Лиман приобретает ключевое значение. Такое мнение высказали офицеры вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает Reuters.
Агентство приводит слова украинских офицеров, которые уверяют, что российская армия наступает на данном направлении, чтобы окружить Артёмовск (Бахмут) и выйти в дальнейшем к Славянску и Краматорску.
Недавно военные РФ изменили направление наступления с целью окружить Красный Лиман, заявил одни из офицеров ВСУ с позывным "Туман".
По его словам, это будет представлять для украинской группировки угрозу клещей. Именно поэтому войска РФ так сильно борются за этот район, который важен не менее, чем Бахмут, объяснил собеседник издания.
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Тема братского единства, возможности друг друга обогащающего сосуществования многочисленных народов, проживающих на территории России, во времена всё чаще звучащих призывов к самоопределению национальных республик, округов и регионов нашей многоязычной страны необычайно актуальна и требует своего осмысления, в том числе художественного.