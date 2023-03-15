Безсонов: западные СМИ пишут о критическом положении ВСУ с целью дезинформировать Россию

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт из ДНР Даниил Безсонов считает, что западные СМИ намеренно дают информацию о критическом состоянии ВСУ и отсутствии у них резервов для контрнаступления для того, чтобы притупить бдительность России.

Аналитик считает, что во время публикации таких статей проходит подготовка больших сил ВСУ, которые будут как следует экипированы и вооружены при помощи НАТО.

"В это же время глубоко в тылу готовятся крупные резервы численностью более 20 бригад, которые будут полностью перевооружены и пересажены на технику НАТО", — написал Безсонов в своём Telegram-канале.

Несмотря на то, что натовское вооружение, которое будет у ВСУ, с резервом, подготавливаемым Киевом, придётся считаться, добавил эксперт.

Безсонов считает, что Запад поставит Киеву столько оружия и боеприпасов, сколько нужно для проведения контрнаступления.