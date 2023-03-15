Военный эксперт из ДНР Даниил Безсонов считает, что западные СМИ намеренно дают информацию о критическом состоянии ВСУ и отсутствии у них резервов для контрнаступления для того, чтобы притупить бдительность России.
Аналитик считает, что во время публикации таких статей проходит подготовка больших сил ВСУ, которые будут как следует экипированы и вооружены при помощи НАТО.
"В это же время глубоко в тылу готовятся крупные резервы численностью более 20 бригад, которые будут полностью перевооружены и пересажены на технику НАТО", — написал Безсонов в своём Telegram-канале.
Несмотря на то, что натовское вооружение, которое будет у ВСУ, с резервом, подготавливаемым Киевом, придётся считаться, добавил эксперт.
Безсонов считает, что Запад поставит Киеву столько оружия и боеприпасов, сколько нужно для проведения контрнаступления.
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