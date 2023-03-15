Офицер разведки США Скотт Риттер: Путин ответил на обман Пентагона о ПРО в Европе ракетами "Авангард"

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

С начала 2000-х годов Соединённые Штаты Америки начали размещать комплексы противоракетной обороны (ПРО) в Восточной Европе, утверждая, что они не используются для поражения межконтинентальных баллистических ракет. Однако Standard Missile-3 Block IIA предназначены и для этого, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Владимир Путин нашёл, чем ответить на обман Вашингтона. В России разработали гиперзвуковые ракеты "Авангард" и в 2018 году началось их серийное производство.

"Мы лгали русским, и Путин в конце концов заявил: "Что ж, это то, что вы собираетесь сделать? Тогда мы построим такие системы, которые уничтожат ваши ракеты". И в 2018 году он объявил о создании этих установок (Авангард. — Прим. ред.). Он посмотрел американцам в глаза и сказал: "Мы десятилетиями говорили вам не делать этого, мы предупреждали вас о последствиях, но вы не слушали нас", — сказал офицер.

Ранее Риттер сообщал, что российские войска скоро отрежут Украину от выхода к Чёрному морю.